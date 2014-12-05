Сейчас чеченцы борются за свою свободу, и это видит весь мир - Амина Окуева

Такое мнение в эфире Еспресо.TV высказала представитель общественно-политического европейского движения "Свободный Кавказ" в Украине Амина Окуева.

"Люди взглянули под другим ракурсом на события там, и это не может не радовать. Сейчас весь мир видит то, что чеченцы борются за свою свободу, за возможность жить на своей богом данной земле, так же, как сейчас украинцы борются за это право ", - сказала она и добавила, что считает эту борьбу "борьбой чеченского народа за свою независимость и самоопределение".

Читайте такжеНесмотря на обещание Кадырова, бои в Грозном продолжаются (видео)

Напомним, в Грозном произошли столкновения кадыровских и российских сил с ополченцами.