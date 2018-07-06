Манафорта держат в одиночной камере 23 часа в сутки для его безопасности - адвокат

Пола Манафорта держат в одиночной камере в тюрьме в штате Вирджиния, чтобы гарантировать его безопасность.

Пола Манафорта держат в одиночной тюремной камере 23 часа в сутки, чтобы гарантировать его безопасность.

Об этом рассказал его адвокат Кевин Даунинг, передает УП со ссылкой на "New York magazine".

"Пола Манафорта держат в одиночной камере в тюрьме в штате Вирджиния, чтобы гарантировать его безопасность. Он заперт в своей камере по крайней мере 23 часа в сутки (за исключением визитов его адвокатов)", - написал защитник в судебных документах, поданных на этой неделе.

Читайте такжеРоссия помогала Трампу на выборах президента - комитет Сената США по разведке

В представлении Даунинг отмечает, что Манафорт не может адекватно подготовиться к двум будущим судам, пока будет заключен в одиночной камере.

Кроме того, адвокаты Манафорта заявляют, что обвинения в его давлении на свидетелей "не настолько плохие", потому что они не включали угроз физического насилия. Поэтому они просят освободить Манафорта из тюрьмы.

В то же время прокуроры от стороны спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера отмечают, что попытка Манафорта повлиять на свидетелей является "не меньшим вредом для системы правосудия, когда она осуществляется с помощью скрытого коррумпированного убеждения, чем через открытое насилие".

По их словам, Манафорт не заслуживает специального обращения, поскольку ограничения, с которыми он сталкивается, "являются общими для обвиняемых, заключенных до судебного заседания".

Напомним, в начале июня спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует возможное РФ в американские выборы, выдвинул новые обвинения против Пола Манафорта и его близкого подчиненного Константина Килимника.