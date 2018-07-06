В Японии казнили лидера апокалиптической секты, ответственной за теракт в токийском метро - СМИ

В 1995 году члены культа «Аум Синрикё» распылили в токийском метро смертельно опасный газ зарин.

В Японии казнили лидера деструктивной секты «Аум Синрикё» Секо Асахару (настоящее имя - Тидзуо Мацумото). Последователи Асахары в 1995 году совершили газовую атаку в токийском метро, от которой погибли 13 человек.

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О смерти Мацумото сообщает японский вещатель NHK, ссылаясь на источники. Отмечается, что Асахару более десятилетия назад осудили за убийство и прочие преступления.

Секта, позже ставшая известной как «Аум Синрикё» была основана Мацумото примерно в 1984 году. Лидер культа призывал своих последователей готовиться к концу света.

Членов группы обвиняли в причастности к нескольким жестоким убийствам и попытках обзавестись оружием.

В марте 1995 года члены культа выпустили в токийском метро смертельно опасный газ зарин. В результате 13 человек погибли, еще более 6 тысяч человек пострадали.

Мацумото настаивал, что он не давал своим последователям команды осуществлять теракт. Тем не менее, в 2006 году ему вынесли смертный приговор.

Судебные процессы членов «Аум Синрикё» тянулись в японских судах более 20 лет. Обвинения предьявили почти 200 лицам, 13 были приговорены к смертной казни.

В настоящий момент секта причислена к числу террористических организаций и запрещена в Евросоюзе, США и многих странах по всему миру.

Напомним, в апреле в США казнили самого старого преступника - 83-летнего Уолтера Муди.