Грузинская оппозиция требует выхода из СНГ

Перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси сегодня возобновилась акция протеста оппозиции, требующей пересмотра итогов досрочных президентских выборов 5 января.

Как сообщает Strana.ru, в настоящее время перед зданием парламента собрались около 500 человек, но его организаторы ждут значительного увеличения числа участников. Акцию проводит лишь часть объединенной оппозиции - ее радикальное крыло.

Оппозиция требует от руководства страны выхода Грузии из Содружества независимых государств в связи с решением России снять режим санкций с Абхазии. Соответствующее обращение к руководству страны зачитал лидер Народной партии Грузии Коба Давиташвили.

В протестах не участвует самая крупная оппозиционная политическая сила - Республиканская партия и партия "Новые правые", которые выступают за диалог с властью. В акции участвуют, в частности, представители Консервативной партии, Демократического фронта, движения "Свобода" во главе с сыном первого Президента Грузии Константином ГАМСАХУРДИЯ, движения "Мы сами", движения "Путь Грузии", которое возглавляет экс-глава МИД Саломэ ЗУРАБИШВИЛИ.

Несколько членов объединенной оппозиции, до восьми человек, объявили голодовку и заявили, что с понедельника к этой форме протеста могут присоединиться все желающие из числа сторонников оппозиции.

Движение транспорта на проспекте Руставели осуществляется беспрепятственно, поскольку перед зданием парламента немного участников акции. Акция оппозиции санкционирована тбилисской мэрией, и его организаторы имеют право проводить ее перед парламентом Грузии до 19 марта.