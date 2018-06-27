Сдержанный Уильям и эпатажная Барзилай: в сети показали прогулку принца с победительницей Евровидения (фото)
15:19, 27 июня 2018Мир
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Для такого случая эпатажная певица, как всегда, выбрала яркий образ: ярко-желтую тунику, черные лосины и фиолетовые косички.
Принц Уильям продолжает свой тур по странам Ближнего Востока – очередной остановкой стал израильский Тель-Авив.
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Вместе с принцем по городу прогулялась победительница «Евровидения-2018» Нетта Барзилай, пишет Cosmo.
Для такого случая эпатажная певица, как всегда, выбрала яркий образ: ярко-желтую тунику, черные лосины и фиолетовые косички.
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