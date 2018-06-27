Сдержанный Уильям и эпатажная Барзилай: в сети показали прогулку принца с победительницей Евровидения (фото)

Для такого случая эпатажная певица, как всегда, выбрала яркий образ: ярко-желтую тунику, черные лосины и фиолетовые косички.

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