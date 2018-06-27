Сдержанный Уильям и эпатажная Барзилай: в сети показали прогулку принца с победительницей Евровидения (фото)

15:19, 27 июня 2018
Мир
897 0

Принц Уильям продолжает свой тур по странам Ближнего Востока – очередной остановкой стал израильский Тель-Авив.

Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл ждут близнецов - СМИ

Вместе с принцем по городу прогулялась победительница «Евровидения-2018» Нетта Барзилай, пишет Cosmo.

Для такого случая эпатажная певица, как всегда, выбрала яркий образ: ярко-желтую тунику, черные лосины и фиолетовые косички.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Евровидение-2018#принц Уильям#Нетта Барзилай