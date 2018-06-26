Трамп и Путин могут обменяться фальшивыми обещаниями по Украине – Financial Times

Российский президент может туманно намекнуть на некую уступку в обмен на одностороннее ослабление американских санкций.

Белый дом и Кремль, похоже, серьезно продвинулись вперед в подготовке встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться в июле в еще не выбранной третьей стране. Однако, и в США, и в России от этого их разговора с глазу на глаз не ждут никакого прорыва, пишет Financial Times.

В Москве считают, что если встреча вообще состоится, это уже будет успех и прогресс. А если удастся найти хоть один пункт, с которым согласятся обе стороны, это уже будет победа. В Кремле надеются на разговор президентов об Украине, Сириі, КНДР и контроле вооружений. И в то же время считают, что ни по одному из этих направлений США и Россия не смогут достичь согласия. Вероятно, стороны договорятся о сотрудничестве в каком-то второстепенном направлении, чтобы позже это стало фундаментом для постепенного увеличения взаимодействия.

В свою очередь, американские чиновники сомневаются, что Трампу удастся заключить некую «большую сделку» с Путиным. Однако, они одобряют его попытку смягчить напряжение в двусторонних отношениях.

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«Трамп может попробовать заключить фальшивую «большую сделку», согласно которой мы получим размытые обещания Путина по Украине в обмен на одностороннее смягчение санкций, умышленный срыв Америкой саммита НАТО или приглашение Путина в некую структуру безопасности, которая будет более масштабной, чем НАТО», - считает бывший сотрудник Госдепартамента Дэниел Фрид.

Он также допускает, что Трамп и Путин могут попытаться договориться о возобновлении попыток наладить четкую координацию между военными США и России, а также сократить масштабы учений.