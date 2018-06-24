Встреча Трампа с Путиным может состояться «в недалеком будущем» – госсекретарь США

Трамп и Путин имели по крайней мере восемь телефонных разговоров и две встречи, но они происходили на полях крупных международных собраний.

Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным «в недалеком будущем», заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Как сказал он в интервью телесети MSNBC, это может произойти после поездки в Москву советника по национальной безопасности США Джона Болтона, которую Белый дом на днях анонсировал на следующую неделю с целью обсудить возможность такой встречи, сообщает "Радио свобода".

При этом госсекретарь подчеркнул, что США «пытаются найти точки, в которых наши интересы (США и России – ред.) перекрываются, но защищать американские интересы в том, где таких интересов нет».

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По его словам, в его переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, когда он стал госсекретарем США в апреле, он выражал беспокойство по поводу вмешательства России в выборы в США и ее поведения в Сирии и Украине.

Трамп и Путин имели по крайней мере восемь телефонных разговоров и две встречи, но они происходили на полях крупных международных собраний. Полноценной большой встречи между ними еще не было.