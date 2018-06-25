В Китае неизвестный на автопогрузчике въехал в толпу (видео)

Инцидент произошел в 7:20 в городе Яньтай. Мужчина на автопогрузчике совершил наезд на людей вблизи одной из конечных станций общественного транспорта в районе Чжифу.

По меньшей мере один человек погиб и более десяти получили травмы после того, как мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей утром в понедельник, 25 июня, на востоке Китая, сообщает China News .

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Инцидент произошел в 7:20 в городе Яньтай. Мужчина на автопогрузчике совершил наезд на людей вблизи одной из конечных станций общественного транспорта в районе Чжифу.

Причины произошедшего пока не установлены, передает ТАСС со ссылкой на городское Управление общественной безопасности. Автопогрузчик врезался в стоящие на перекрестке автомобили, протаранив дорожные заграждения. Полиция вынуждена была открыть огонь по водителю, так как он не реагировал на призывы остановиться.