Глава Human Rights Watch: администрация Трампа ведет себя как худшее правительство в мире

"Нападая на неправительственную организацию и обвиняя ее в собственных ошибках, администрация Трампа ведет себя как худшее правительство в мире" - заявил Шарбонно.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в письме Международному гуманистическому и этическому союзу (МГЭС) возложила на эту организацию ответственность за выход США из состава Совета по правам человека в ООН.

Как передает Би-би-си, Хейли обвинила правозащитников в работе на Россию и Китай и препятствовании реформам в СПЧ ООН. "Адресую свое письмо правозащитным организациям: ваши усилия по срыву переговорного процесса и блокированию реформы подтолкнули США к решению о выходе из СПЧ ООН" - написала Хейли в Twitter.

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Директор организации Human Rights Watch Луи Шарбонно, комментируя ситуацию, сказал, что нелепо считать, что правозащитные организации препятствовали реформам. Обвинения правозащитников в поддержке России и Китая он назвал абсурдными.

"Нападая на неправительственную организацию и обвиняя ее в собственных ошибках, администрация Трампа ведет себя как худшее правительство в мире" - написал в Twitter Шарбонно.

Международный гуманистический и этический союз (МГЭС) (International Humanist and Ethical Union, IHEU) - основанное в 1952 году международное объединение организаций, занимающихся развитием и пропагандой идей гуманизма, светского общества и свободомыслия.

What I told @carlandry_afp: “By attacking and blaming NGOs for its own failure, the #Trump administration is taking a page out of the book of some of the worst governments around the world.” — @nikkihaley slams rights groups after US quits UN council https://t.co/8yRHavVM6s — louis charbonneau (@loucharbon) June 20, 2018

МГЭС обладает консультативным статусом при Совете Европы, ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Среди основателей этой организации есть и американские правозащитные группы. Союз объединяет более ста правозащитных организаций из многих стран мира.

Как сообщал УНИАН, США покинули Совет по правам человека 19 июня, обвинив организацию в заангажированности. Ранее в 2017 году США вышли из ЮНЕСКО, также мотивировав свое решение предвзятой позицией этой организации в отношении Израиля.