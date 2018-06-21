США объяснили выход из Совета ООН по правам человека

Согласно тексту, Хейли заявила, что США распространили среди небольшой группы государств проект резолюции об изменении Совета ООН по правам человека для изучения и предложения правок. Однако, Вашингтон не получил ни одного ответа от этих стран.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что усилия правозащитных организаций по блокировке реформы Совета ООН по правам человека способствовали выходу из него США. Об этом в твиттере сообщил заместитель исполнительного директора организации Human Rights Watch Иэн Левин.

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Левин опубликовал в соцсети письмо, которое Хейли направила в правозащитную организацию.

Согласно тексту, Хейли заявила, что США распространили среди небольшой группы государств проект резолюции об изменении Совета ООН по правам человека для изучения и предложения правок. Однако, Вашингтон не получил ни одного ответа от этих стран.

По ее словам, «единственными написанными ответами стали демарши от России и Китая, и совместное письмо от правозащитных организаций (включая Human Rights Watch), которые выступили против резолюции США по изменениям СПЧ».

Она также добавила, что усилия правозащитных организаций по блокировке предложения Вашингтона способствовали выходу США из Совета ООН по правам человека.