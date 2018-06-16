Команда Трампа игнорировала его пожелание о встрече с Путиным - СМИ

Члены Совета национальной безопасности США выступили против встречи лидеров двух стран, поскольку не были уверены, что Трамп действительно заинтересован в этом.

Советники президента США Дональда Трампа в конце 2017 года проигнорировали его желание пригласить президента РФ Владимира Путина в Белый дом.

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Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации, начать подготовку к встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп распорядился после саммита АТЭС во Вьетнаме в ноябре 2017 года.

По словам собеседника издания, тогда члены Совета национальной безопасности США выступили против встречи лидеров двух стран, передает kommersant.ru. Кроме того, они не были уверены, что Трамп действительно заинтересован в таком саммите. «Они решили: давайте подождем и посмотрим, поднимет ли он этот вопрос снова», - сказал собеседник газеты.

Вчера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что два президента могут провести личную встречу уже этим летом. Ранее возможность встречи не стал исключать и сам Дональд Трамп.