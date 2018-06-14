Трампа во второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира: на этот раз – норвежские депутаты

На Нобелевскую премию мира Трамп сможет претендовать только в следующем году, ведь регистрация на номинацию в этом году была закрыта в январе текущего года.

Пара норвежских законодателей выдвинула кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после того, как он подписал соглашение с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во вторник по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает издание The Hill, кандидатуру Трампа выдвинули Кристиан Тибринг-Гедде и Пер-Вилли Амундсен – представители норвежской консервативной «Партии прогресса», которая выступает за ограниченную иммиграцию и сокращение численности штата в правительстве.

Однако на Нобелевскую премию мира Трамп сможет претендовать только в следующем году, ведь регистрация на номинацию в этом году была закрыта в январе текущего года, отмечает издание.

Читайте также"Смешно смотреть": Трамп назвал фейковые новости главным врагом США

Ранее кандидатуру Трампа выдвигали представители Республиканской партии США.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ее основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряжения в отношениях между государствами.

Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза.

По его итогам подписано совместное заявление, согласно которому США обязуются предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

При этом, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подчеркнул, что снятие санкций против КНДР следует ожидать лишь после того, как денуклеаризация Корейского полуострова будет завершена. Также он заверил, что Северная Корея намерена уничтожить основной полигон по испытанию ракетных двигателей.