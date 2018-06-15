Трамп заявил о возможности встречи с Путиным этим летом

Ранее возможность встречи президентов США и РФ обсуждалась в апреле во время их телефонного разговора.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет о возможности встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным этим летом.

Как сообщает американское издание Politico, об этом Трамп заявил сегодня журналистам на крыльце Белого дома.

В частности, он сказал: «Это возможно».

Читайте такжеТрамп обвинил в аннексии Крыма Обаму

Ранее вопрос о встрече Трампа с Путиным поднимался во время их телефонного разговора, состоявшегося в апреле.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что президент США Трамп, так же как лидеры других государств, является желанным гостем на Чемпионате мира по футболу, который начался в России 14 июня и продлится до 15 июля.