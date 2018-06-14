Умер известный режиссер Станислав Говорухин

По словам спикера Госдумы, режиссер Говорухин ушел из жизни после продолжительной болезни в санатории Барвиха.

Режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни.

Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает "Интерфакс".

"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин", - сказал он.

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"Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал председатель Госдумы.

Станислав Говорухин снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов. Среди наиболее известных его режиссерских работ в кино: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину". Он написал более 20 сценариев к фильмам, среди которых "Контрабанда", "Пираты XX века", "Вторжение", "В поисках капитана Гранта", "Тайны мадам Вонг", а также несколько книг.

Стоит отметить, что режиссер включен в список невъездных в Украину лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Говорухин поддержал политику Путина по Крыму.

13 июня росСМИ сообщили, что Станислав Говорухин умер. Об этом заявил журналист Максим Кононенко. Однако позже информация была опровергнута.