Робби Уильямса попросили не петь песню о разгульной жизни российских олигархов на открытии ЧМ-2018

Песня “Party Like A Russian”, выпущенная в 2016 году, начинается со слов “Нужно быть особым человеком с особой репутацией, чтобы избавлять от денег целую нацию”. Певец в ней высмеял развлечения российских олигархов.

Британский певец Робби Уильямс не будет исполнять «Party Like A Russian» («Развлекайся как русский») на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

Об этом сам певец заявил Reuters. «Я бы с удовольствием исполнил „Party Like A Russian“. К сожалению, меня попросили этого не делать», — заявил Уильямс. “Вообще-то это никак не связано с просьбой. Дело в том, что я буду исполнять свои главные хиты, которые наиболее широко известны”, - сразу же добавил Уильямс.

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Песня “Party Like A Russian”, выпущенная в 2016 году, начинается со слов “Нужно быть особым человеком с особой репутацией, чтобы избавлять от денег целую нацию”.

Прокремлевские СМИ тогда раскритиковали Уильямса за текст песни.

Как сообщалось, Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира - 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.