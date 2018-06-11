Нашли замену Чичериной: на церемонии открытия ЧМ-2018 в России выступит Робби Уильямс

Компанию ему составят российская оперная дива Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира FIFA, бразилец Роналдо.

Всемирно известный британский певец Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира - 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). Компанию ему составят российская оперная дива Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира FIFA, бразилец Роналдо - он будет олицетворять вершину футбольного мастерства, которую надеются покорить все игроки сборных–участниц ЧМ-2018.

Проведение церемонии максимально приближено ко времени начала матча открытия. Само шоу будет построено на музыкальных номерах.

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Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской певице Юлии Чичериной выступать перед болельщиками чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону.

Согласно письму, которое сама Чичерина опубликовала в Facebook, организация обеспокоена, что наличие песен на военную тематику в репертуаре Чичериной может привлечь негативное внимание СМИ и навредить репутации ФИФА. Сама певица назвала ФИФА «футболобандеровцами»