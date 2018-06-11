В Грузии арестовали соратника Саакашвили - СМИ

31 мая в Тбилиси начались массовые акции протеста в связи с делом об убийстве двух подростков в декабре 2017 года.

В Грузии 14 суток административного ареста присудили соратнику бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Звиаду Куправи.

Об этом сообщает Грузия online. Схватки начались с демонтажа палаточного городка по проспекту Шота Руставели. Его активисты установили вчера. Им вменяют мелкое хулиганство и отказ выполнить требование представителей правоохранительных органов

В понедельник утром МВД сообщило о задержании четверых участников акции, среди них один из организаторов митинга и их главный ведущий Звиад Куправа. Позже МВД задержало еще шестерых, а к вечеру ситуация накалилась, полиция разобрала расставленные на проспекте Руставели палатки. В итоге правоохранители заявили о задержании еще 9 членов акции, в том числе членов оппозиционных партий. При этом информацию о том, что задержан оппозиционный депутат Ника Мелия, в МВД не подтвердили.

Схватки начались с демонтажа палаточного городка по проспекту Шота Руставели. Его активисты установили вчера. Им вменяют мелкое хулиганство и отказ выполнить требование представителей правоохранительных органов

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31 мая в Тбилиси начались массовые акции протеста в связи с делом об убийстве двух подростков в декабре 2017 года.

В ходе драки школьников из-за множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Следовательно, осталось без ответа, кто убил Саралидзе.

По этой причине отец убитого Заза Саралидзе организовал акцию протеста. Министерство внутренних дел Грузии после шумных акций протеста приступило к повторному расследованию дела. В воскресенье днем акции возобновились.