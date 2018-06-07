Бейонсе и Джей Зи провели повторную свадебную церемонию (видео)

Бейонсе и Джей Зи отправились в совместный гастрольный тур, в рамках которого посетят 15 городов Европы и 21 город Северной Америки.

Вчера состоялся первый концерт пары в Кардиффе, столице Уэльса. Счастливчики, оказавшиеся в зале в этот вечер, в числе первых узнали важную семейную новость пары.

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Как оказалось, недавно супруги провели повторную свадебную церемонию, обменявшись клятвами любви и верности.

Где, когда и при каких обстоятельствах проходило торжество, неизвестно - Бейонсе и Джей Зи по традиции сохранили самые важные подробности в секрете.

Однако, судя по кадрам из видео, показанного на экране во время одного из треков, гостями на церемонии пары стали их дети - Блу Айви и близнецы Сэр и Руми.