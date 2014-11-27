В Гонконге арестовали еще 11 активистов и 7 полицейских

Агентство Associated Press со ссылкой на официальных представителей гонконгской полиции также сообщило о задержании семи полицейских, против которых выдвинуты обвинения в чрезмерном применении силы в ходе ночных столкновений 15 октября, передает РИА "Новости".

Читайте такжеБолее 80% жителей Гонконга выступают за прекращение уличных протестов - СМИРанее сообщалось о задержании двух лидеров протестного движения – Джошуа Вонга и Лестера Шума – при разборе возведенных демонстрантами баррикад в районе Монгкок.

Напомним, судебные приставы обязали гонконгских демонстрантов разобрать палаточный городок в центральной части города.

Справка. Активисты недовольны решением властей КНР проводить отбор кандидатов на выборах администрации Гонконга, которые пройдут в 2017 году, и требуют прямых переговоров с Пекином.