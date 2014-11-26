Задержаны лидеры гонконгского "майдана"

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Вонг и Шум были арестованы в ходе зачистки полицией от демонстрантов района Монг Кок, ставшего с конца августа центром студенческих протестов. Всего, по данным газеты South China Morning Post, правоохранительные органы задержали 116 человек. При этом они начали ликвидировать по решению суда возведенные демонстрантами баррикады.

По информации издания, протестующие, некоторые из которых оказали сопротивление, были задержаны за отказ выполнить распоряжение суда, незаконное проведение акций протеста и хранение оружия. В операции были задействованы порядка 7 тысяч полицейских. В среду власти намерены очистить от баррикад одну из ключевых улиц Nathan Road и возобновить по ней движение.

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Демонстрации в Гонконге начались 26 сентября. Тогда на улицы города вышли около 80 тысяч человек, преимущественно студенты, с требованием самостоятельно избирать местную власть. В Пекине согласились пойти на уступки и пообещали, что Гонконг получит такую возможность в 2017 году. При этом правительство выдвинуло условие, что все кандидаты, за которых жители Гонконга смогут отдать свои голоса, будут предварительно одобрены выборщиками из Китая.

В Гонконге с этим не согласны и выступают за полную демократизацию голосования. Кроме того, протестующие потребовали отставки главы правительства Гонконга Лян Чжэньина.