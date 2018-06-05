В России снова горит торговый центр

Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих.

Торговый центр "Порт" горит в российском городе Казань.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального регионального центра МЧС России.

"Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих", - сказали в ведомстве.

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Пострадавших в результате пожара нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан. "В результате возгорания в торговом центре "Порт" никто не пострадал", - сообщили в ведомстве, отметив, что из здания были эвакуированы 20 человек персонала и охрана.

"Возгорание на площади 20 кв. м удалось обнаружить на первом этаже торгового помещения. Силы и средства казанского гарнизона работают по 4 номеру сложности", - добавили в ведомстве.

Информация о пожаре в здании ТЦ поступила по адресу: Оренбургский Тракт, д. 158 в 08:22 мск на пульт дежурного пожарной охраны. К ликвидации последствий пожара привлечены 80 человек личного состава и 21 единица техники. Тушение пожара продолжается.

Двухэтажный торговый центр "Порт" открылся в Казани в 2015 году. Из общей площади здания в 30 тыс. кв. метров 17 тыс. сдается в аренду.