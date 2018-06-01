В российском торговом центре произошел пожар, пострадали дети

пожар произошел в детском научно-развлекательном центре, который находится на третьем этаже ТЦ.

В торговом центре российского Иркутска произошел пожар, в результате которого пострадали 8 детей.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время празднования Дня защиты детей.

"В ТЦ проводили огненное шоу с использованием спиртосодержащей жидкости. Жидкость выплеснулась из-за неосторожности сотрудника и произошло возгорание", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пожар произошел в детском научно-развлекательном центре, который находится на третьем этаже ТЦ.

"Пострадавших детей (двое в состоянии средней тяжести, шестеро получили легкие повреждения) уже отвезли в больницу. А директора эксперементария задержали, с ним беседуют полицейские", - пишет Mash.

Напомним, 25 марта в российском ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.