В Италии для туристов впервые открыли бункер Муссолини

Всего на Вилле Торлониа, официальной римской резиденции итальянского диктатора, находится 3 убежища. Первый из них создан в 1940 году недалеко от поместья. Убежище площадью около 80 кв. м скрыто на глубине 4 метра.

Бункер оборудован системой вентиляции, генератором электричества, двумя запасными выходами и двойными дверями - в случае атаки газом. Тем не менее, место убежища не нравилось Муссолини, из-за чего построили второй бункер, прямо под виллой, сообщает Новое время со ссылкой на La Vanguardia.

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Убежище соорудили, использовав последние достижений в области технологии и безопасности той эпохи. Историки полагают, что дуче как правило пользовался именно им. Есть еще и третий бункер, строительство которого так и не завершили.

Во время посещения бункеров можно также изучить фотографии и документы, которые повествуют о семье дуче. На экспозиции показаны даже страницы из дневника самого диктатора.

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По словам городских властей, открытая для туристов достопримечательность послужит напоминанием об одной из самых трагичных страниц итальянской истории.