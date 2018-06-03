Асад встретится с Ким Чен Ыном - СМИ

В ожидании встречи с лидером Северной Кореи Асад уже принял верительные грамоты от посла страны в среду.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует встретиться с главой сирийского режима Башаром Асадом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на северокорейское государственное информационное агентство KCNA.

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Сообщается, что Асад посетит Северную Корею. В сообщении не указывается дата проведения встречи, и сирийские проправительственные СМИ также до сих пор не сообщили о запланированном визите.

Если встреча состоится в Пхеньяне, это будет первый раз, когда Ким Чен Ына посетят в столице.

В ожидании встречи с лидером Северной Кореи Асад принял верительные грамоты от посла страны в среду, отмечает агентство.

В сообщении говорится, что Асад заявил, что "приветствует замечательные события на Корейском полуострове, вызванные выдающимся мудрым руководством Ким Чен Ына", а также выразил уверенность, что "он добьется окончательной победы в воссоединении Кореи".

Также в сообщении говорится о тесных связях между двумя странами и приводится цитата Асада, Сирия "полностью поддержит политику" северокорейского руководства.

Ранее лидер КНДР встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне, которая разделяет две страны, а на прошлой неделе - с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пхеньяне.

Президент США Дональд Трамп также заявил о встрече с Ким Чен Ыном 12 июня.