Разнообразные пытки и голод: тюрьмы в КНДР назвали хуже концлагерей нацистов

Политические тюрьмы Северной Кореи являются такими же плохими, а, возможно, даже хуже нацистских концентрационных лагерей времен Холокоста.

К такому выводу пришел известный судья, который пережил Освенцим, после слушаний бывших заключенных и охранников тюрем КНДР. Томас Бюргенталь работал в Международном Суде, он один из трех судей, кто сделал вывод, что лидера Северной Кореи Ким Чен Ына следует судить за преступления против человечества и за то, что его режим использует жестокие политические тюрьмы, чтобы контролировать население, пишет The Washington Post.

"Я считаю, что условия в тюремных лагерях Северной Кореи являются такими ужасными или даже хуже тех, которые я видел и пережил в моей молодости и во время моей долгой профессиональной карьеры в области прав человека", - сказал Бюргенталь, который в детстве был в Освенциме и Заксенхаузене, а также в гетто в Кельце.

Он был также членом суда присяжных, в состав которого входила судья Южной Африки Нави Пиллэй, которая возглавляла Международный трибунал по Руанде, а позже стала Верховным комиссаром ООН по правам человека, а также Марк Гармон, американский судья, который работал над военными преступлениями в Камбодже и Югославии.

Читайте такжеСША и Китай обсудили план действий в случае падения диктатуры в Северной КорееТри заслушанных показания бывших заключенных, охранников тюрьмы и экспертов, которые стали частью расследования, были инициированы Международной ассоциацией юристов. В итоговом докладе было отмечено, что имеется достаточно доказательств для обвинения режима Ким Чен Ына в десяти из одиннадцати признанных во всем мире военных преступлениях, таких как убийство, порабощение, пытки и сексуальное насилие через использование политических лагерей.

"Не существует аналогичной ситуации в любой точке мира, в прошлом или настоящем, - заявила Пиллэй. - Это действительно зверство на максимально возможном уровне, где все население подвергается запугиваниям".

Три поколения Ким Чен Ына правили Северной Кореей как тоталитарным государством с культом личности, который рассматривает лидеров страны полубогами. Тот, кто не поддерживает лидеров или систему, может быть брошен в исправительную колонию - часто на всю жизнь вместе с тремя поколениями своей семьи, чтобы уничтожить "семя врагов государства".

По подсчетам экспертов, 130 тысяч северных корейцев находятся в четырех огромных тюремных лагерях, где они вынуждены выполнять тяжелую работу, часто в шахтах, и получают очень мало еды, одежды и средств для обогрева. Этот режим также оперирует лагерями "перевоспитания" для меньших преступлений. Они такие же жестокие, но заключенные там, как правило, находятся в течение определенного срока.

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Широкие нарушения прав человека в Северной Корее были задокументированы в чрезвычайно важном докладе о результатах расследования комиссии ООН 2014 года, на основании которого Международная ассоциация юристов решила провести расследование именно в политических тюремных лагерях. Три судьи заслушали свидетелей и прочитали официальные показания от бывших заключенных и охранников тюрем в Северной Корее, которые охватывают период с 1970 по 2006 год.

Суду присяжных стали известны факты о голодных заключенных, которые были казнены после того, как их поймали возле мусорников в поисках пищи, а также о гибели огромного количества заключенных, которые умирали от недоедания и чрезмерной работы, иногда из-за 20-часовых рабочих дней в шахтах. Суд также услышал об изнасиловании и принудительных абортах в результате беременности, которые иногда приводили к смерти женщин.

Один врач, который выжил в таком лагере, его поймали при попытке сбежать в Китай, рассказал, что его раздели и подвесили вверх ногами, били, пытали огнем и водой, а воду смешивали с жгучим перцем и заливали в нос и рот.

Хотя большинство заслушанных показаний из первых уст датируются с 2006 года суд присяжных также получил заявление от Тхэ Ен Хо, старшего северокорейского дипломата, который в прошлом году сбежал из посольства в Лондоне. Тхэ заявил, что он лично знал несколько высокопоставленных чиновников, которые были брошены в политические тюремные лагеря во время зачистки 2013 года, когда Ким Чен Ын казнил своего дядю Чан Сон Тхэка.

Следственный комитет военных преступлений Ассоциации юристов совместно с международной юридической фирмой Hogan Lovells объединились в деле против режима Северной Кореи. Они постановили, что из 11 преступлений против человечества, перечисленных в статуте Международного уголовного суда, были доказательства того, что северокорейский режим сделал все, кроме апартеида. Есть достаточно оснований для того, чтобы считать, что политические тюремные лагеря все еще работают в Северной Корее. По их словам, четыре основные такие тюрьмы хорошо заметны на спутниковых снимках страны.

Официальный вывод такой - Ким Чен Ын, "верховный лидер", ответственный за разрешение совершения этих преступлений против человечества, которые повторяются в тюремных лагерях. Также ответственность несут чиновники правящей Трудовой партии и департамент государственной безопасности.

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Северная Корея решительно возразила функционирования любых лагерей принудительных работ для политических преступников в 2014 году. Пхеньян применит "контрмеры" против любых усилий, направленных на передачу Ким Чен Ына к Международного уголовного суда, как это рекомендовала комиссия, - высказался посол Северной Кореи в ООН Чан Иль Хун.

Его преемник Пак Сон Иль резко раскритиковал такие выводы. "Я полностью отвергаю и отрицаю этот доклад, поскольку он сфабрикован и безоснователен", - заявил он.

Такие доклады не помогут решить "сегодняшнюю напряженную ситуацию", - считает Пак.

Предыдущие усилия привлечь лидеров Северной Кореи к ответственности не принесли успеха, поскольку передача дела в Международный уголовный суд требовала согласия пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Но Китай и Россия дали понять, что наложат вето на такой шаг.

Пиллэй заявила, что это не должно остановить международное сообщество в попытках привлечь к ответственности северокорейский режим. "Это особенно ужасно. Это долго продолжалось. Народ Северной Кореи не получал никакой помощи со стороны мира", - отметила она.