НАТО планирует создать 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе на случай нападения со стороны России – СМИ

Окончательное решение о создании таких подразделений должно быть принято в декабре.

НАТО планирует создать 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе в дополнение к имеющимся на случай нападения со стороны России.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом говорится в статье немецкого издания Welt am Sonntag (WamS), опубликованном сегодня, 2 июня.

Представители 23-х государств ЕС подписали декларацию о намерениях принимать участие в "постоянном структурном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны". Окончательное решение должно быть принято в декабре.

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Планируется, что силы быстрого реагирования будут иметь несколько сотен боевых самолетов и кораблей, пишет издание со ссылкой на дипломатов в НАТО. Новые подразделения должны укрепить существующие силы быстрого реагирования, в составе которых 20 тысяч солдат. Ожидается, что члены НАТО на саммите в июле примут соответствующее решение.

Источник WamS сообщил, что Германия в таких силах будет играть ведущую роль.

Напоминается, что Германия, Великобритания, Соединенные Штаты и Канада сейчас возглавляют международные группы быстрого реагирования, размещенные в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В НАТО рассчитывают, что эти подразделения готовы сдержать и, в случае необходимости, немедленно ответить на любую агрессию совместно с национальными вооруженными силами этих государств. Четыре батальона, сформированные из представителей 15 разных государств НАТО, насчитывают в целом около 4,5 тысяч военных. Их размещение стало прямым ответом на агрессивные действия России против Украины.

В 2017 году страны НАТО в среднем увеличили расходы на оборону, по сравнению с предыдущим годом на 2,25%.

Как ранее сообщали СМИ, американские военные провели предварительные обсуждения относительно развертывания мощной системы противоракетной обороны в Германии для усиления европейской обороны.