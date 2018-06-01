США обсуждают развертывание противоракетной системы в Германии - СМИ

Развертывание еще одной оборонной системы ПРО США в Европе может успокоить союзников НАТО в Южной Европе, которые уже находятся в зоне поражения ракет Ирана.

Американские военные провели предварительные обсуждения относительно развертывания мощной системы противоракетной обороны в Германии для усиления европейской обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Предложение установить систему противоракетной обороны США THAAD в Европе начала обсуждаться после выхода США из ядерного соглашения с Ираном. В то время как Европа и Соединенные Штаты находятся в противоречии относительно судьбы соглашения, они разделяют обеспокоенность по поводу продолжающейся разработки Ираном баллистических ракет.

Иранские ракеты "Шахаб-3" уже могут поражать цели на расстоянии 2000 км, чего достаточно, чтобы достичь Южной Европы, а иранская Революционная Гвардия заявила, что увеличит их дальность, если ей будет угрожать опасность, поскольку дальность ограничена стратегической доктриной, а не технологическими ограничениями.

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Как сообщает издание, высокопоставленный немецкий военный чиновник указал на необходимость установить больше радаров по всей Европе, чтобы лучше отслеживать потенциальные угрозы, а также перехватывать сигналы, если это необходимо. В Министерстве обороны США заявили, что решение о таких действиях пока приняты не были.

"В настоящее время нет планов по размещению THAAD в Германии. Мы не обсуждаем потенциальное будущее военное планирование, поскольку мы не хотели бы сигнализировать о нашем намерении потенциальным противникам. Германия остается в числе наших ближайших партнеров и сильных союзников", - заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пахон.

Развертывание еще одной оборонной системы ПРО США в Европе может успокоить союзников НАТО в Южной Европе, которые уже находятся в зоне поражения ракет Ирана, сказал один военный чиновник из этого региона.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Польши предлагает Соединенным Штатам разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию, на создание американской военной базы страна готова выделить 1,5-2 миллиардов долларов.