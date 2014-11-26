Россия продала шесть дивизионов С-400 Китаю для "присмотра" за Тайванем

Об этом сообщил менеджер одного из российских предприятий оборонно-промышленного комплекса и человек, близкий к руководству Министерства обороны России «Ведомостям».

Представитель «Рособоронэкспорта» был вчера недоступен для прессы, представитель концерна ПВО «Алмаз-Антей» (разработчик системы С-400) от комментариев воздержался.

Переговоры о поставках С-400 в Китай ведутся уже несколько лет, при этом в 2011 г. в руководстве российского военного ведомства заявляли, что поставки системы на экспорт возможны не ранее 2016 г. — из-за необходимости выполнить программу поставок для российских Вооруженных сил. Весной 2014 г. газета «Коммерсантъ» сообщила, что президент Владимир Путин одобрил поставку С-400 в Китай, а в июле руководитель администрации президента России Сергей Иванов заявил, что первым зарубежным заказчиком этой системы может стать именно Китай.

Зенитно-ракетная система С-400 разработана с использованием опыта разработки зенитно-ракетных систем большого радиуса действия типа С-300П, одним из главных покупателей которых в зарубежных странах также была Народно-освободительная армия Китая. Последний контракт на закупку 15 дивизионов зенитно-ракетных систем С-300ПМУ-2 был выполнен «Рособоронэкспортом» в 2010 г.

Читайте такжеFinancial Times: Китай и Россия обещают создать союз

Несмотря на то что за последние 15 лет китайская оборонная промышленность резко подняла свой уровень, остались сегменты, где она еще не смогла доказать свою состоятельность, отмечает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. По его мнению, скорее всего эта новейшая система вместе с другими современными системами вооружений будет размещена китайской армией на юге страны с целью контроля воздушного пространства над Тайванем и спорными островами в прилегающих акваториях.