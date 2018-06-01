"Просто расшатали штурвал": названа роковая ошибка пилотов Ан-148 перед авиакатастрофой, унесшей жизни 71 человека

По показаниям черных ящиков, КВС и пилот просто расшатали штурвал. Пока командир толкал его от себя и выводил самолёт в пике, второй пилот пытался выровнять полёт и тянул штурвал на себя.

Следователи и специалисты разобрались в действиях пилотов Ан-148, рухнувшего под Москвой. Как выяснилось, пилоты делали совершенно противоположные вещи.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По показаниям черных ящиков, КВС (командир воздушного судна, - ред.) и пилот просто расшатали штурвал. Пока командир толкал его от себя и выводил самолёт в пике, второй пилот пытался выровнять полёт и тянул штурвал на себя.

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Специалисты провели ситуационную экспертизу (следственный эксперимент для самолётов, - ред.) и выяснили, что второму пилоту совсем немного не хватило сил. Если бы он «пересилил» своего командира, то трагедии можно было избежать.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек.

Эксперты озвучили разные версии падения самолета Ан-148, в том числе моментальное разрушение двигателя и обледенения самолета в полете. Версию теракта также не исключали.

Позже следственный комитет РФ сообщил, Российский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", упавший в Подмосковье 11 февраля, взорвался в результате падения.