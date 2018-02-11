В результате авиакатастрофы в Подмосковье никто не выжил
В результате катастрофы Ан-148 под Москвой погибло 71 человек, находившийся на борту.
Об этом УНИАН сообщили в управлении МЧС по Московской области.
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«Выживших в результате крушения в Подмосковье самолета Ан-148, на борту которого находился 71 человек, нет», - сказал собеседник агенства.
Он отметил, что причиной крушения могли стать погодные условия, а также ошибка экипажа.
Самолёт выполнял рейс № 703 сообщением Домодедово – Орск.
К месту падения незамедлительно отправлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России, бригады скорой медицинской помощи и другие службы экстренного реагирования.
К ликвидации последствий происшествия привлечены силы и средства общей численностью более 150 человек и свыше 20 единиц техники.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на российские СМИ, в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Лайнер пропал с радаров через 2 минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находилось 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.