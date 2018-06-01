Команда Мюллера потратила более 4 миллионов на расследование российского вмешательства

Расследования по «российскому делу» ведутся с 1 октября 2017 года.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о предполагаемом российском вмешательстве в политику США, потратил немногим более $4,5 млн на расследование дела. Такие данные приводятся в докладе минюста Соединенных Штатов.

Расследования по «российскому делу» ведутся с 1 октября 2017 года. В докладе опубликованы данные от тратах Мюллера с начала расследования по 31 марта 2018 года. Согласно отчету минюста, около $2,7 было потрачено на зарплаты сотрудникам и другим работникам.

Ранее Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, ссылаясь на команду Мюллера, что «российское дело» будет закрыто 1 сентября нынешнего года.