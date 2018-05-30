В Беларуси на взятке в $200 тысяч задержали помощника Лукашенко

Подозреваемого поместили в СИЗО, он дает признательные показания.

Сотрудники КГБ Беларуси задержали при получении взятки в 200 тысяч долларов помощника Президента Беларуси – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.

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Как утверждается на сайте КГБ, оперативно-розыкные мероприятия были проведены по поручению главы государства.

«В поле зрения оперативных подразделений С.В. Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. С санкции Главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках», – отмечается в сообщении.

КГБ Беларуси открыл в отношении задержанного уголовное дело по части 3 статьи 430 УК РБ Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Подозреваемого поместили в СИЗО, он дает признательные показания.

Ранее Верховный суд Беларуси приговорил к восьми годам лишения свободы задержанного 25 октября 2017 года собственного корреспондента «UA: Украинское радио», бывшего собственного корреспондента УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко.