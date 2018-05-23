Украинского журналиста Шаройко в Беларуси приговорили к 8 годам тюрьмы "за шпионаж" - СМИ

16:54, 23 мая 2018
Общество
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Украинского журналиста Шаройко приговорили к 8 годам тюрьмы в Беларуси / фото УНИАН

Верховный суд Беларуси приговорил к восьми годам лишения свободы задержанного 25 октября 2017 года собственного корреспондента «UA: Украинское радио», бывшего собственного корреспондента УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко.

Об этом журналистам перед началом форума «Минского диалога» заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает News.tut.by.

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"Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется", — сказал Кизим. 

Также сообщается, что с Шаройко виделась его супруга.

Суд над Шаройко начался в феврале. Однако в Верховном суду процесс над Шаройко не комментировали.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве в должности руководителя пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержание украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.

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Теги: #Беларусь#Павел Шаройко