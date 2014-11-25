Министр обороны: иностранная подлодка в водах Швеции была разведчиком

Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хултгвист во время визита в Таллинн, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Postimees.

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"В Стокгольмском архипелаге несколько недель проводилась разведывательная операция. Для меня как министра обороны, который занимал эту должность только вторую неделю, это была суровая реальность", - сказал Петер Хултгвист на пресс-конференции.

"Мы верим в то, что сделали силы обороны Швеции: они получили очень ясное подтверждение того, что в водах Швеции была чужая подводная лодка", - подчеркнул он.

Глава военного ведомства подчеркнул, что "как наш министр иностранных дел, командующий силами обороны, так и я заявили, что готовы использовать военные возможности для защиты своего государства и границ, и подобная деятельность в водах Швеции неприемлема. Мы готовы использовать военные возможности для борьбы с этими фактами".

Напомним,шведское министерство обороны подтвердило наличие в октябре в водах Швеции подводной лодки иностранного государства, однако не смогло идентифицировать его принадлежность.