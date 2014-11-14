В Швеции подтвердили, что иностранная подводная лодка таки была в ее водах (фото)

В шведском министерстве обороны подтвердили наличие в октябре в водах Швеции подводной лодки иностранного государства, но не смогли идентифицировать ее принадлежность

Об этом заявил на пресс-конференции главнокомандующий шведских вооруженных сил Сверкер Горанссон, пишет Украинская правда со ссылкой на издание The Local.

"Нет никаких сомнений, что небольшая подводная лодка нарушил шведскую территорию. Швеция понесла серьезный и вопиющего нарушения (территориальных вод. - Ред.) от иностранного государства", - сказал Горансон.

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"Мы не знаем, кто стоит за нарушением, но позвольте мне сказать для них. Это совершенно недопустимо, мы будем наращивать нашу способность обнаруживать их в наших водах", - добавил премьер-министр Швеции Стефаном Левен, которого цитирует издание SvD.

Кроме того, было приведено доказательство присутствия субмарины - след, оставленный на морском дне (фото).

Напомним, что 17 октября шведские войска начали масштабную разведывательную операцию в Балтийском море в 50 км от Стокгольма по поиску "иностранной подводной активности".

Как сообщали шведские СМИ, разведывательная операция началась после того, как Национальное управление радиозащиты Минобороны Швеции выявило радиосигнал на русском языке.

Однако 24 октября вооруженные силы Швеции отменили разведывательную операцию по поиску подводной лодки в Стокгольмском архипелаге.