Шведский флот третьи сутки ищет российскую подлодку у своих берегов (хроника)

В центральной и южной части стокгольмского архипелага уже четвертый день продолжается военно-морская операция по поиску неизвестной подводной лодки.

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Сами шведские военные характеризуют ее как операцию по сбору информации касающейся "вероятной подводной активности, иностранного государства в территориальных водах Швеции".

Предполагается, что им может быть терпящая бедствие российская подводная лодка, сообщает tjournal.ru.

Напомним, 16 октября, в четверг, в районе 22:00 по местному времени военные станции шведского министерства обороны сообщили о «подозрительных» радиопереговорах, зафиксированных в территориальных водах Швеции в районе Стокгольмского архипелага.

Как стало известно позже, переговоры велись на русском языке, на частотах, которые обычно используется российскими военными в чрезвычайных ситуациях.

На следующий день, 17 октября, первой половине дня шведской разведке удалось установить источник перехваченного ранее сигнала. Им оказался «неизвестный подводный объект». Около полудня военно-морской флот Швеции приступил в поисковой операции в архипелаге.

Приблизительно в 16:00 по местному времени один из рыбаков в районе Канхольмс-фьорда в 50 километрах от Стокгольма становится свидетелем передвижения нескольких военных кораблей, а также подразделений береговой охраны. Рыбак также сообщает одной из газет о присутствии в зоне предполагаемой операции авиации.

Спустя полчаса представитель министерства обороны Швеции на специальной пресс-конференции подтвердил начало поисковой операции в Стокгольмском архипелаге. В Минобороны заявили об использовании «кораблей, вертолётов и нескольких наземных подразделений» общей численностью около 200 человек.

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Официальная версия событий к тому моменту гласит, что изначально о странных сигналах в территориальных водах военные узнали «из достоверного источника», а сами сигналы исходили от «иностранного подводного объекта».

Какой стране может принадлежать этот объект, шведские военные уточнить отказались, сославшись на недостаточность аналитических данных. Также не было подтверждено, идёт ли речь о подводной лодке или каком-то другом судне или корабле.

18 октября, в субботу, операция в районе Канхольмс-фьорда продолжается на протяжении всей ночи и раннего утра. Газете Svenska Dagbladet удаётся получить информацию о новом радиоперехвате шведских военных.

На этот раз речь идёт о зашифрованном сигнале от «терпящего бедствие объекта». Тип объекта по-прежнему остаётся неизвестным. Появившиеся данные указывают лишь на то, что сигнал передавался на приёмник, расположенный в Калининграде. Вблизи Калининграда размещается база российского Балтийского флота.

Поисковая операция продолжилась и утром в воскресенье, 19 октября. В то же время в СМИ и социальных сетях впервые появляется информация о том, что «неизвестный подводный объект» действительно является испытывающей какие-то проблемы российской подлодкой.

По данным шведской прессы, подводную лодку зафиксировали поднимающейся из воды. Журналисты предположили, что это может быть связано с проблемами при маневрировании судна, которое из-за аварии оказалось неспособно оставаться на глубине и нуждается в помощи надводного корабля.

Позже у этой версии появилось ещё одно подтверждение: в районе Стокгольмского архипелага зафиксировали «перемещения» принадлежащего России нефтяного танкера NS Concord.

Читайте такжеВ Нидерландах опровергли версию о голландской подводной лодке в территориальных водах ШвецииТанкер, принадлежащий компании Novo Ship, должен был проделать путь под либерийским флагом из Санкт-Петербурга в Данию. Однако судно неожиданно изменило маршрут, начав странные перемещения поблизости от Канхольмс-фьорда. Карта перемещений NS Concord была опубликована в Twitter.

Около 11 часов утра по московскому времени представитель Министерства обороны РФ выступил с официальным заявлением, подчеркнув, что «никаких нештатных и аварийных ситуаций с российскими военными кораблями не было и нет». По информации ведомства, в настоящее время «все подводные лодки и надводные корабли ВМФ России выполняют задачи в акваториях Мирового океана в соответствии с планом».

Позднее стало известно, что в район Стокгольмского архипелага в ночь на субботу вышел российский корабль «Профессор Логачёв». Об этомсообщили шведские и финские СМИ.

Судно предназначено для геологической съёмки морского дна и глубоководных зон океана, а также используется для разведки полезных ископаемых, поиска и обследования различных подводных объектов.

С какой целью «Профессор Логачёв» направляется к берегам Швеции пока неизвестно. В документах судна в качестве порта назначения указаниспанский город Лас-Пальмас.

По предположениям СМИ, корабль может быть использован для помощи пропавшей российской подлодке наряду с уже обнаруженным ранее около Канхольмс-фьорда нефтяным танкером NS Concord.

Представители Министерства обороны Швеции анонсировали проведение пресс-конференции по итогам очередного дня поисковой операции. Конференция началась в 21:00 по Москве 19 октября.

В ходе общения с прессой представитель Минобороны Швеции заявилследующее:

— ведомство располагает достоверной информацией о наличии «подозрительной иностранной активности» у берегов страны;

— в настоящее время военные не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о том, что источником этой активности является российская подводная лодка;

— вооружённые силы Швеции «не видели и не слышали» в зоне Стокгольмского архипелага никаких тонущих российский подлодок (речь в заявлении шла именно о тонущих лодках — прим. TJournal);

— в то же время часть информации пока не может быть раскрыта общественности из-за опасений за безопасность источников, её предоставивших;

— по состоянию на вечер 19 октября шведская поисковая операция носит исключительно «разведывательный характер»;

— в дальнейшем операция будет продолжена и при определённых условиях может стать военной, с применением «открытого противолодочного огня».

На презентации также были показаны два секретных снимках Министерства обороны.

На первом изображении отмечены участки «иностранной активности», о которых говорилось ранее.

Другой снимок — первое (поступившее в четверг, 16 октября) свидетельство присутствия иностранного объекта в территориальных водах Швеции. По словам представителя Минобороны, его можно разглядеть на фоне фотографии. Более качественную и детальную версию снимка прессе пообещали предоставить позднее.

Сегодня, 20 октября, источник в российском министерстве обороны сообщил, что объект, который ищут шведские военные, может оказаться нидерландской подводной лодкой.

По данным представителя ведомства, речь идёт о голландской дизель-электрической подлодке Bruinvis, занимающейся выполнением практических задач в Стокгольмском архипелаге.

Как уточнил источник в Минобороны, лодка до последнего времени базировалась в Таллине, однако на прошлой неделе начала переход на одну из военно-морских баз Нидерландов.