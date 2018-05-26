Ирландцы на референдуме поддержали легализацию абортов – экзит-поллы

Министр юстиции Чарли Фланган назвал референдум «еще одним большим шагом от темного прошлого».

Две трети ирландцев заявили о готовности поддержать легализацию абортов.

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Как свидетельствуют данные экзит-полла после вчерашнего референдума, за законный статус абортов проголосовали 68% ирландцев, против -32%. Больше всего сторонников легализации абортов в столице Ирландии, Дублине, там за отмену запрета высказались почти 80% опрошенных.

За разрешение абортов до 12 недели беременности без дополнительных условий выступает также кабинет министров Ирландии. Министр юстиции Чарли Фланган назвал референдум «еще одним большим шагом от темного прошлого».

Сейчас закон о прерывании беременности в Ирландии один из самых строгих в мире. Кроме прочего, в стране запрещена продажа противозачаточных таблеток.

С 2014 года аборты были разрешены, только если беременность угрожает здоровью и жизни женщины. В противном случае ей грозит 14 лет тюрьмы. Правовой основой для абортов по медицинским показаниям стал закон о защите жизни беременных, за который парламент Ирландии проголосовал в 2013 году. Поводом для его принятия стала смерть женщины, которой врачи отказались делать аборт по медицинским показаниям и вытащили плод только после того, как перестало биться сердце эмбриона. В результате женщина умерла от сепсиса.

Ежегодно более 3000 ирландок выезжают в Великобританию для прерывания беременности. Между 1980 и 2016 годами аборт за пределами Ирландии сделали 170 тыс. женщин.