В Польше прошли демонстрации против закона об абортах

11:08, 26 марта 2018
Мир
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УНІАН

Как передает  Радио Польща, одновременно проходили молитвенные акции под девизом «Белая пятница» как ответ на «Черный протест».

Главная демонстрация противников полного запрещения абортов была организована в Варшаве. Её участники, одетые в черное, собрались перед зданием Сейма. Марши прошли также в других городах, в частности, во Вроцлаве, Катовице, Познани и Щецине.

Параллельно с протестами проходила молитвенная акция «Белая пятница», организованная в защиту жизни с самого зачатия. Цель акции – обеспечить духовную поддержку матерям, которые ждут ребенка, и содействовать действиям pro-life. Её организаторы призвали участников одеться в белое.

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Как известно, 19 марта в польском Сейме более трех часов длилась дискуссия вокруг гражданского законопроекта «Останови аборт». Документ предусматривает введение запрета на прерывание беременности в случае не поддающегося лечению нарушения развития плода. Это главная причина, по которой в настоящее время совершаются легальные аборты в Польше. Гражданский законопроект поддержали 830 тыс. человек.

Депутаты от оппозиции назвали законопроект жестоким, принуждающим женщин рожать смертельно больных детей. В свою очередь, представители правящего лагеря считают, что любой аборт – это преступление. Законопроект был передан на дальнейшее рассмотрение в сеймовую Комиссию социальной политики и семьи.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Сейм Польши окончательно отклонил законопроект о полном запрете абортов, который подала правящая партия PiS. Голосование сопровождалось протестами по всей Польше.

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Теги: #запрет абортов#подпольные аборты