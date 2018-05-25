270 родственников жертв MH17 подадут в ЕСПЧ жалобу против России

Сообщается, что жалоба будет подана не позднее 13 июня.

Группа из 270 родственников нидерландских жертв катастрофы MH17 подаст жалобу против России в Европейский суд по правам человека.

Об этом заявил их американский адвокат Джерри Скиннер в программе EenVandaag, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание De Morgen.

По его словам, жалоба будет подана не позднее 13 июня.

Голландцы таким образом присоединятся к жалобе по этому же делу от имени 33 малазийцев, австралийцев и новозеландцев, которая была подана в суд раньше.

270 человек являются родственниками по меньшей мере 130 жертв, из которых 100 погибших были нидерландцами.

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Скиннер не уточнил суммы компенсаций, которая может достичь миллионов. Адвокат обратил внимание на то, что Европейский суд по правам человека является единственным судом, который может рассматривать жалобы физических лиц против России.

В четверг международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом взять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Австралия и Нидерланды также требуют от России компенсаций семьям жертв MH17.