Увидеть ухо Ван Гога и прогуляться внутри органов человека: топ-5 необычных музеев мира (видео)

В мире есть много странных музеев, о которых многие даже не догадываются.

С наиболее непривычными предлагаем вам познакомиться в нашей подборке.

Германия - «Музей лжи»

Экспонаты музея - плод фантазии художника Райнхард Цабка. Здесь есть ухо Ван Гога, шкаф Элвиса, ковер-самолет и многое другое. Все экспонаты – подделка, в музее нет ни одного оригинала.

Хорватия - «Музей разбитых сердец»

Музей основала разведенная пара, которая отчаялась в отношениях. В экспозиции вещи, которые связаны с экс-возлюбленными. Это игрушки, письма, свадебные платья и даже топор. Для тех, кто остался без половинки музей стал своеобразной терапией.

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Нидерланды - «Музей человеческого тела»

В музее можно прогуляться внутри 35-метрового тела человека. Побывать во всех органах и увидеть внутренние процессы в 3D-очках. Музей хорошо видно с автодороги Амстердам – Гаага.

Украина – «Музей микроминиатюр»

Каждый экспонат в музее уникален и неповторим. Роза в человеческом волосе или караван верблюдов, который поместился в ушке иглы. В музее можно увидеть самую маленькую в мире книгу - «Кобзарь» Шевченко размером 0,6 мм2. Автор мини-чудес-Николай Сядристый на каждую миниатюру тратил около 3 лет.

Мексика – «Подводный музей Муза»

Прямо в Карибском море на глубине 10 метров установлено 450 скульптур. Каждый постамент изготовлен в натуральную величину. Подводный музей «Муза» считается одним из крупнейших в мире. Осмотреть подводную экспозицию можно только с аквалангом.