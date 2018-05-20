РФ закрыла часть Азовского моря для украинских судов
В воскресенье, 20 мая, россияне ультимативно закрыли две тысячи квадратных километров Азовского моря для украинских судов.
Как сообщает ТСН, причина - якобы проведения боевых стрельб.
В некоторых районах расстояние до украинского побережья - не больше десяти миль. Следует отметить, что это является грубым нарушением Конвенции по морскому праву.
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Ранее сообщалось об активизации деятельности кораблей Береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря. В апреле этого года штаб АТО предупредил украинских рыбаков о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов.
Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря.