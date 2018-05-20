РФ закрыла часть Азовского моря для украинских судов

23:35, 20 мая 2018
Мир
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В некоторых районах расстояние до украинского побережья - не больше десяти миль / фото azovskoe-more.in.ua

Как сообщает ТСН, причина - якобы проведения боевых стрельб.

В некоторых районах расстояние до украинского побережья - не больше десяти миль. Следует отметить, что это является грубым нарушением Конвенции по морскому праву.

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Ранее сообщалось об активизации деятельности кораблей Береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря. В апреле этого года штаб АТО предупредил украинских рыбаков о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать  задержание украинских рыболовецких судов.

Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря.

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Теги: #Россия#Азовское море