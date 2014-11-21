Президент Франции намерен посетить пострадавшую от лихорадки Эбола Гвинею
17:15, 21 ноября 2014Мир
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Олланд станет первым западноевропейским президентом, который посетит западноафриканскую страну с начала распространения вируса.
REUTERS
Президент Франции Франсуа Олланд на следующей неделе намерен отправиться в Гвинею, одну из стран Западной Африки, наиболее пострадавшей от вспышки лихорадки Эбола, сообщает BBC.
Встреча Олланда и президента Гвинеи Альфа Конде состоится в следующую пятницу.
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Олланд станет первым президентом западной страны, который посетит западноафриканскую страну с начала распространения вируса.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 16 ноября, число жертв лихорадки Эбола составило 5420 человек.
Подавляющее большинство случаев заражения и смертей приходится на три страны - Гвинею, Либерию и Сьерра Леоне.
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