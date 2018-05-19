Стрельба в техасской школе: среди погибших была ученица по обмену

Во время стрельбы погибла ученица из Пакистана Сабика Шейх.

В результате стрельбы в школе в городе Санта-Фе, штат Техас, погибла ученица, приехавшая в США учится по обмену.

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Об этом сообщил Госсекретарь США Майк Помпео, передает прес-служба Госдепартамента в Facebook.

Сообщается, что девочка приехала учиться в США из Пакистана.

"Я посылаю свои самые глубокие соболезнования семье и друзьям Сабики Шейх, которая была убита в трагической стрельбе в старшей школе Санта-Фе в Техасе вчера. Сабика была в Соединенных Штатах по программам обмена Министерства США по поддержке обмена и обучения молодежи, помогающей налаживать связи между Соединенными Штатами и ее родным Пакистаном. Смерть Сабики и других жертв является душераздирающей и будет глубоко оплакана как в Соединенных Штатах, так и в Пакистане", - говорится в сообщении Помпео.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в старшей школе города Санта-Фе один из учеников открыл стрельбу. Погибло минимум 10 человек, также сообщалось обоколо 10-ти раненых.

Обвинения предъявили 17-летнему ученику Димитриосу Пагуртису.