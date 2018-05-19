Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: гости прибывают на церемонию (фоторепортаж)

Как известно, на свадьбу молодожены не пригласили ни одного политика, кроме близких невесты или жениха.

На церемонию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл прибывают приглашенные гости.

В церковь приехали уже принц Вильям и сам жених - принц Гарри.

Брак между принцем Гарри и Меган Маркл будет заключен сегодня, 19 мая, в 14.00 по киевскому времени.

После службы в церкви Св. Георгия, что находится в Виндзорском замке, принц Гарри с женой проедут по городу в открытом ландо Ascot.

Под венец американку поведет будущий свекор принц Чарльз, поскольку ее отец на свадьбу не приедет.

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Около десяти тысяч людей уже собрались на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть новобрачных.

Ожидается, что миллионы людей по всему миру, будут смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

На церемонию уже прибывают приглашенные гости, в частности, певец Джеймс Блант, телеведущая Опра Уинфри, брат покойной принцессы Дианы и дядя принца Гарри Эрл Чарльз Спенсер.

Как известно, на свадьбу молодожены не пригласили ни одного политика, кроме близких к невесты или жениха.