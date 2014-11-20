BBC: На севере США ожидают новые метели (фоторепортаж)

По прогнозам, на северо-востоке США в четверг выпадет еще метр снега. Из-за непогоды в штате Нью-Йорк уже погибли семь человек, сообщает BBC Украина.

Случаи смерти, связанные с погодой, по сообщениям, произошли также в Нью-Гемпшире и Мичигане.

В среду в городе Буффало выпало 1,5 метра снега, а на территории всех 50 американских штатов температура упала ниже нуля, в том числе во Флориде и на Гавайях.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал этот снегопад "историческим событием".

Читайте такжеВ штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение: снежная буря заблокировала дороги (фото, видео)

Он также направил более сотни резервистов из Национальной гвардии, чтобы помочь местным властям расчистить дороги и эвакуировать брошенные машины.

Во многих местах жители оказались заблокированными в домах и машинах, которые заметело высокими сугробами. Сильный ветер и гололед вызвали многочисленные аварии на дорогах и закрытие многих школ.

Джон Джайлоти, житель городка Ист-Орора близ Буффало, рассказал ВВС, что некоторые люди были вынуждены просидеть в своих машинах, застрявших в снегу, примерно полтора суток.

"Мне повезло, что меня не было там, где было еще хуже. Буквально в 15-ти минутах отсюда выпало более полутора метров снега. У нас выпало всего чуть больше метра, но сегодня к вечеру нам обещают еще сантиметров 50-60, так что посмотрим", - говорит он.