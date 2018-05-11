Откроет Melovin, Рыбак - седьмой, а Израиль с «кудахтаньем» - на десерт: порядок выступления финалистов Евровидения-2018 (видео)

15:11, 11 мая 2018
Мир
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Как сообщал УНИАН, первая десятка финалистов Евровидения-2018 определилась во вторник, 8 мая. Тогда среди прочих ожидаемо в финал попали Кипр, Болгария и Израиль.

Еще 10 финалистов определились в четверг, 10 мая, среди них и украинский исполнитель Melovin и Александр Рыбак из Норвегии, который уже побеждал на Евровидении в 2009 году. А вот российская исполнительница Юлия Самойлова, которую СБУ не пустила в Украину на Евровидение-2017 за незаконное посещение Крыма, в финал не попала. Причем провальным выступление представительницы России на Евровидении-2018 назвали даже сами россияне.

Еще шесть стран становятся финалистами Евровидения автоматически: пять стран - основательниц конкурса (Испания, Франция, Германия, Великобритания, Италия) и страна-победитель прошлого года (Португалия).

Поэтому вечером 12 мая за победу на песенном конкурсе Евровидение-2018 будут соревноваться 26 стран.

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #Евровидение#конкурс#финал Евровидения#Melovin