В США активисты призывают конгрессменов поддержать законопроект о военной помощи Украине

Как сообщает VIDIA, автором The Ukraine Freedom Support Act of 2014 (S.2828) является сенатор Роберт Менендес. Законопроект определяет Украину союзником вне НАТО, уменьшает зависимость Украины от российского газа и оказывает помощь украинской армии и беженцам.

Законопроект вышел из комитетов и готовится пройти сенат.

Для продвижения законопроекта активисты создали сайт с подробными рекомендациями - как звонить в конгресс, а также записаться на встречу с конгрессменом.

Чтобы законопроект прошел, активисты просят контактировать со своими представителями в Палате представителей и призвать их стать «спонсорами» проекта.

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Для этого предлагается пошагово: Найти своего представителя на сайте Палаты. Позвонить и попросить его стать «спонсором» законопроекта или поддержать его. Детальные инструкции разговора можно найти здесь. Для ведения статистики необходимо зарегистрировать свой звонок.

«В США конгрессмены и сенаторы могут присоединяться к законопроектам и получать статус «спонсора» законопроекта, даже если они не разрабатывали этого документа. Чем больше «спонсоров», тем большая вероятность, что законопроект проголосуют. Еще один вариант поддержки, который предлагают украинцы своим представителям, - это проголосовать или публично поддержать проект.

В сообщении отмечается, что есть несколько законопроектов, представленных конгрессменами и сенаторами США, которые предлагают различную помощь Украине.