The Guardian: Запад должен быть жестким с Путиным, но вернуть РФ можно будет только через поколение

Джон Кампфнер в своей статье, которая называется «Запад должен быть жестким с Путиным, но вернуть Россию можно будет только через поколение», опубликованной в британской газете The Guardian, пишет, что через несколько дней последнюю независимую российскую радиостанцию могут заставить замолчать. С тех пор как энергетический конгломерат «Газпром» завладел более 50 % ее акций, «Эхо Москвы» борется с цензурой. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов уже давно привык к угрозам, но собрание в эту пятницу может стать последним для него. Его радиостанция уже получила последнее предупреждение за обсуждение боевых действий в Украине в эфире – информация, которая «оправдывает военные преступления», по словам представителя органа регулирования.

Ситуация с радиостанцией очень характерна для страны, где клика, разделяющая политические, финансовые интересы и интересы в сфере безопасности, смела все на своем пути. Главный виновник всех несчастий в России – один единственный человек, Владимир Путин. Во время саммита лидирующих индустриальных стран в Австралии, президент России стал объектом критики для других мировых лидеров, как во время публичных выступлений, так и в ходе частных бесед. Вопрос не в том, почему они так поступили, а почему им понадобилось так много времени для этого?

Западная политика определяется экономической корыстью в сочетании с все большей робостью. Вначале украинского кризиса ЕС в основном неправильно выбирал стратегию, посылая противоречивые сигналы украинским и российским властям. После крушения малазийского самолета, действия европейцев стали более последовательными. Путин предположил, что Запад, особенно Германия и Франция (которые больше других зависят от торговли с Россией) прогнутся под давлением. И поскольку экономическая ситуация в еврозоне становится все более затруднительной, Путин по-прежнему считает, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут противостоять санкциям, которые причиняют все больший ущерб, и в конечном итоге отменят их.

Для тех, кто восхищается красотой России, силой её творчества и потенциалом, который у нее есть, события прошлого года, и даже скорее нескольких прошлых лет, казались удручающими. В 1990-е годы у России была возможность открыться, чтобы интегрироваться в международное сообщество. Желание обеих сторон одурманивало.

Безусловно, были допущены ошибки. Я помню высокомерие западных советников, которые расположились в министерствах экономики и финансов и вели себя как неолиберальные чревовещатели, не обращая внимания на вред, который они причиняли.

Во время президентских выборов в 1996 г. западные правительства закрыли глаза на манипуляции в СМИ, которые позволили пьяному Борису Ельцину выиграть эти выборы. И когда первая волна олигархов обогатилась, европейские банки радостно приняли их, чтобы отмыть большую часть богатства, которое они украли у своей страны.

До 1999 г. эти же олигархи подыскивали нового президента, который бы исполнял их волю. Они думали, что Путин – свой человек. Но в течение нескольких месяцев после вступления в должность Путин изменил правила. Собрав миллиардеров в Кремле, он сказал им, что оставит их в покое, чтобы они и дальше могли обогащаться, если только они будут держаться в стороне от политики и будут заботиться о финансовых интересах политической элиты.

Тот, кто ослушался, был наказан: Владимир Гусинский, который владел сильным независимым телеканалом «НТВ», был вынужден покинуть страну; Борис Березовский бежал в Великобританию; Михаила Ходорковского отправили в трудовой лагерь за тайные амбиции стать президентом.

Окруженный людьми, состояние и даже выживание которых зависит от его политического долголетия, Путин встал на путь, который подпитывается подозрениями к Западу. Его версия капиталистического авторитаризма основана на сингапурской и китайской моделях, дополненных православно-церковной нетерпимостью к «либеральному» образу жизни, например, к гомосексуализму. Но китайское руководство добивается своих широких геостратегических целей с помощью большей дипломатической ловкости.

Так могло ли все быть как-то иначе? Будучи сотрудником КГБ в бывшей Восточной Германии, Путин проникся мышлением советской эпохи. Он заявил, что распад СССР был одной из самых больших геостратегических трагедий ХХ века и реабилитировал Сталина в школьных учебниках.

Но небольшое окно возможностей все-таки было. В первые годы правления, даже когда он начал наступление на критиков внутри России, Путин пытался завязать дружественные отношения с Западом. Я был свидетелем одного из тех моментов, когда его политический курс менялся. В конце 2004 г., во время трагедии с заложниками в бесланской школе, он собрал группу международных писателей и экспертов в своей официальной резиденции на окраине Москвы. Там, в течение четырех часов после полуночи, он выразил свое негодование по поводу лицемерия внешней политики Запада.

Он сказал, что не вмешивался, когда американцы использовали базы в Центральной Азии для войны в Афганистане; он почти не создавал проблем, хотя был не согласен с вторжением в Ирак. А что он получил взамен? Оранжевую революцию в Украине и революцию роз в Грузии, наряду с продвижением на восток НАТО и Европейского Союза.

Сейчас он мог бы добавить к этому неправильное обращение Запада с Сирией, и каждая из его жалоб могла бы быть оправданной. Тем не менее, вместо того, чтобы стать равноправным партнером на международных форумах, соглашаясь там, где он может, и не соглашаясь, где не может, Путин начал определять свои отношения с другими через антагонизм.

С одной стороны, он, вероятно, доволен своим подходом. Ему помогает государственная медиа машина, которая воскресила пропаганду в советском стиле, украсив ее ловкими современными постановочными достоинствами. Благодаря этому его популярность достигла небывалых высот. Ничто не может сравниться с методом объединения общества перед лицом легко узнаваемого противника, когда остальные средства уже не срабатывают.

Богатые, между тем, едят свои суши в шикарных московских ресторанах и отдыхают в Куршевеле, зная, что, пока они не поднимают свои головы, их никто не тронет. Большинство из них уже давно перевело свое состояние за границу, и многие увезли свои семьи из страны.

Нет ничего романтичного в путинской России. И в его политике нечего защищать. Вполне возможно, что Путин переживет всех своих западных коллег: он перепишет конституцию, чтобы удовлетворить свои потребности. Возможно и то, что он осознает, что он выбрал путь, который только вредит экономике России и ее национальным интересам, и будет пытаться восстановить былые отношения. Но, учитывая его образ мышления и недавние действия, это кажется маловероятным.

На данный момент, он является проблемой, которую нужно очень аккуратно решать. Запад должен действовать жестко, расширяя санкции в случае дальнейших военных действий России в Украине, избегая при этом подстрекательной риторики. Но мы также должны признать, что, скорее всего, быстро решить эту проблему не удастся: возможно, нужно будет подождать, пока сменится еще одно поколение российских лидеров, которые будут дружелюбно относиться к внешнему миру, вместо того, чтобы постоянно возмущаться, и смогут вернуть уважение, которое их страна заслуживает.