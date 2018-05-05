Во время акции протеста в Москве задержали оппозиционера Навального (видео)

Оппозиционера задержали, как только он приехал на Пушкинскую площадь, где проходит митинг.

Во время акции протеста "Он нам не царь" в Москве задержали оппозиционного политика и организатора протестов Алексея Навального.

Об этом сообщает московский штаб Навального в Twitter. В сообщении говорится, что оппозиционера задержали, как только он приехал на Пушкинскую площадь, где проходит митинг. При этом оснований для задержания не было.

Как сообщал УНИАН, на акциях протеста "Он нам не царь", приуроченных к инаугурации Владимира Путина, задержали уже более 250 человек по всей России.

Больше всего - 150 человек - задержали в Красноярске. Среди них координатор штаба Навального Яна Герасимова, которую суд арестовал на трое суток.