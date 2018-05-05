Во время акции протеста в Москве задержали оппозиционера Навального (видео)
15:14, 05 мая 2018Мир
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Оппозиционера задержали, как только он приехал на Пушкинскую площадь, где проходит митинг.
Алексей Навальный / REUTERS
Во время акции протеста "Он нам не царь" в Москве задержали оппозиционного политика и организатора протестов Алексея Навального.
Об этом сообщает московский штаб Навального в Twitter. В сообщении говорится, что оппозиционера задержали, как только он приехал на Пушкинскую площадь, где проходит митинг. При этом оснований для задержания не было.
Жёсткое задержание Алексея @navalny на Пушкинской площади! #ОнНамНеЦарьhttps://t.co/XPSE9PAvsPpic.twitter.com/GNP5l51r0k— Навальный LIVE (@navalnylive) 5 мая 2018 г.
Как сообщал УНИАН, на акциях протеста "Он нам не царь", приуроченных к инаугурации Владимира Путина, задержали уже более 250 человек по всей России.
Больше всего - 150 человек - задержали в Красноярске. Среди них координатор штаба Навального Яна Герасимова, которую суд арестовал на трое суток.
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