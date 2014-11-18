«Точка невозврата» в отношениях России и ЕС пока не пройдена – Лавров

"Мы рассматриваем ЕС как нашего большого важного партнера. Заинтересованы в поступательном развитии сотрудничества на равноправной взаимовыгодной основе", - сказал Лавров во время визита в Минск, передает русская служба Би-Би-Си.

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Однако Лавров добавил, что политика ЕС относительно Украины и применения санкций против России в связи с украинским кризисом подрывают "доверие и стабильность на нашем континенте".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Джону Керри, что Киев должен договариваться «с Донецком и Луганском в контексте выборов, которые там произошли».