«Точка невозврата» в отношениях России и ЕС пока не пройдена – Лавров
09:20, 18 ноября 2014Мир
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Россия надеется, что "точка невозврата" в отношениях с Евросоюзом не пройдена, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
REUTERS
"Мы рассматриваем ЕС как нашего большого важного партнера. Заинтересованы в поступательном развитии сотрудничества на равноправной взаимовыгодной основе", - сказал Лавров во время визита в Минск, передает русская служба Би-Би-Си.
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Однако Лавров добавил, что политика ЕС относительно Украины и применения санкций против России в связи с украинским кризисом подрывают "доверие и стабильность на нашем континенте".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Джону Керри, что Киев должен договариваться «с Донецком и Луганском в контексте выборов, которые там произошли».
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